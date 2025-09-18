Глава киевского режима Владимир Зеленский фактически признался в личном участии в планировании терактов на территории России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, обратив внимание на его публичные угрозы нанести новые удары по порту Усть-Луга в Ленинградской области.

«Он заявил о планах нанести новые удары по порту Усть-Луга в Ленинградской области и другим «логистическим точкам выхода на мировой рынок», опять же его цитата... Ведь это же ни что иное, как признание главаря киевской хунты в том, что он лично, непосредственно участвует в планировании и отдает приказы боевикам об осуществлении террористических нападений на мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры России», – констатировала Захарова, выступая сегодня на брифинге.

«За минувшую неделю от обстрелов и ударов вражеских беспилотников пострадали 115 российских мирных жителей, из которых семь человек погибли, 108 – ранены, в том числе четверо несовершеннолетних», – отметила официальный представитель МИД России, отметив, что киевский режим гордится этими варварскими ударами.

Москва, Анастасия Смирнова

