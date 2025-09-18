российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 18 сентября 2025, 17:04 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Захарова уличила Зеленского в личном участии в подготовке терактов в России

Глава киевского режима Владимир Зеленский фактически признался в личном участии в планировании терактов на территории России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, обратив внимание на его публичные угрозы нанести новые удары по порту Усть-Луга в Ленинградской области.

«Он заявил о планах нанести новые удары по порту Усть-Луга в Ленинградской области и другим «логистическим точкам выхода на мировой рынок», опять же его цитата... Ведь это же ни что иное, как признание главаря киевской хунты в том, что он лично, непосредственно участвует в планировании и отдает приказы боевикам об осуществлении террористических нападений на мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры России», – констатировала Захарова, выступая сегодня на брифинге.

«За минувшую неделю от обстрелов и ударов вражеских беспилотников пострадали 115 российских мирных жителей, из которых семь человек погибли, 108 – ранены, в том числе четверо несовершеннолетних», – отметила официальный представитель МИД России, отметив, что киевский режим гордится этими варварскими ударами.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Войска РФ улучшили положение в зоне спецоперации и поразили объекты энергетики Украины / Прорвали оборону ВСУ: армия России заняла Новоивановку в Запорожской области / Канада дала неделю украинцам на доказательство освобождения от мобилизации / Зеленский назвал новую цену одного года войны для Украины / Зеленский похвалился, что Киеву дадут ракеты для Patriot и HIMARS / Над Белгородской областью сбиты 6 украинских беспилотников: три человека пострадали / Дроны ВСУ опять атаковали здание правительства Белгородской области / ЕС готовит план по изъятию 170 млрд евро замороженных российских активов в пользу Киева

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Украина,