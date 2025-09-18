российское информационное агентство 18+

Четверг, 18 сентября 2025, 19:02 мск

Москва

Путин: На линии боевого соприкосновения в зоне СВО находится 700 тысяч российских военных

Фото Минобороны РФ

На линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции находится более 700 тысяч военнослужащих Вооруженных сил России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций в Государственной думе.

Глава государства отметил, что ветераны СВО достойны работать в органах власти. «Понимаете, на линии боевого соприкосновения свыше 700 тысяч человек находится», – сказал Путин, добавив, что «среди этих людей надо выбирать тех, которые хотят и склонны именно к такому виду деятельности», как работа в органах власти.

Москва, Анастасия Смирнова

