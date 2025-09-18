Путин поддержал: в России начнут продавать красивые автономера на «Госуслугах»

Глава российского государства Владимир Путин поддержал предложение продавать «красивые» номера для автомобилей на «Госуслугах». Об этом президент РФ сказал на встрече с лидерами фракций в Госдуме.

«Продажа «красивых» номеров – почему нет. А чего здесь такого, я не вижу, почему до сих пор решения не принимаются», – сказал Путин, отвечая на вопросы парламентариев, почему «тормозится» этот проект, хотя министерство экономического развития уже разработало всю необходимую правовую базу.

