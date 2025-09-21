СМИ: УЕФА готовится рассмотреть вопрос об отстранении Израиля от футбольных турниров

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит вопрос об отстранении израильских клубов и сборных от участия в турнирах под своей эгидой. Об этом сообщает Israel Hayom со ссылкой на источники.

По данным издания, обсуждение этой проблемы планируется на заседании исполкома организации 23 сентября.

Из публикации следует, что Катар оказывает давление на ассоциации и членов исполкома, подавляющее большинство которых поддерживает исключение Израиля. В качестве своих ключевых союзников в блокировании этого решения Тель-Авив рассматривает Германию и Венгрию, отмечает РИА «Новости».

Ранее 12 стран Ближнего Востока обратились к Международной федерации футбола (ФИФА) с призывом исключить все израильские команды из соревнований из-за операции в секторе Газа. Инициативную группу возглавил сводный брат короля Иордании принц Али бин Аль-Хусейн, занимающий пост президента Федерации футбола Западной Азии.

Тель-Авив, Анастасия Смирнова

