Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только в «Газпромбанке»

Глава российского государства подписал указ, который продляет действие предыдущего распоряжения с разрешением иностранным покупателям оплачивать газ не только в «Газпромбанке». Теперь решение действительно до 31 декабря текущего года.

После введения западных санкций в отношении «Газпромбанка» Путин изменил порядок расчетов за поставки российского газа в Евросоюз. «Газпромбанк» сохранил статус уполномоченного банка по расчетам за газ, но иностранным покупателям разрешили поставки не только в рублях, но и в другой валюте.

Москва, Анастасия Смирнова

