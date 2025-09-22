российское информационное агентство 18+

Понедельник, 22 сентября 2025, 19:37 мск

Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только в «Газпромбанке»

Архив. Фото: kremlin.ru

Глава российского государства подписал указ, который продляет действие предыдущего распоряжения с разрешением иностранным покупателям оплачивать газ не только в «Газпромбанке». Теперь решение действительно до 31 декабря текущего года.

После введения западных санкций в отношении «Газпромбанка» Путин изменил порядок расчетов за поставки российского газа в Евросоюз. «Газпромбанк» сохранил статус уполномоченного банка по расчетам за газ, но иностранным покупателям разрешили поставки не только в рублях, но и в другой валюте.

Москва, Анастасия Смирнова

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

