Четверг, 25 сентября 2025, 18:57 мск

Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом

Фото: Reuters

Россия готовится в 2030 году запустить в эксплуатацию первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом. Об этом сообщил глава российского государства Владимир Путин на Международном форуме «Мировая атомная неделя» в Москве.

«Сейчас перехожу к главному, чем, считаю, Россия может гордиться, потому что уже в 2030 году мы в России, в Томской области, планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом», – сказал президент.

При этом Путин считает необходимым наращивать требования к безопасности на каждой стадии атомного цикла, включая добычу урана и эксплуатацию реакторов.

«Необходимо и дальше наращивать требования к безопасности и надёжности на каждой стадии атомного цикла, включая добычу урана, эксплуатацию реакторов, обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами. Причём надо так настраивать регулирование в этой сфере, чтобы сохранить чётко выверенный баланс между развитием мирного атома и укреплением режима ядерного нераспространения», – пояснил глава государства.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

