Количество платных парковок в Подмосковье увеличат почти в 10 раз

В 2026 году власти Московской области планируют увеличить количество платных мест на парковках до 30 тысяч. Об этом сообщил министр транспорта Подмосковье Марат Сибатулин в интервью порталу «Москва Онлайн».
«Мы планируем к концу года увеличить охват платных парковок до 10 тысяч мест. В следующем году предварительно это 30 тысяч мест», – уточнил он.
В настоящее время в 23 городах Московской области 3800 платных парковочных мест.
Власти региона рассчитывают, что при расширении сети платных автостоянок будет ликвидирована хаотичная парковка машин и улучшена ситуация с транспортным сообщением.
Москва, Анастасия Смирнова
© 2025, РИА «Новый День»