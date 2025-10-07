Путин принимает поздравления лидеров иностранных государств

Сегодня глава российского государства провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и принял поздравления с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе разговора с турецким лидером главы государств затронули некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Украины и договорились о дальнейших контактах.

Во время общения с премьер-министром Индии с обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии российско-индийского особо привилегированного стратегического партнёрства, а также затронуты вопросы подготовки визита президента России в Индию в декабре текущего года, уточнили в Кремле.

В то же время главу российского государства тепло поздравили по телефону лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ). В их числе – президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В ходе телефонных разговоров также затрагивались вопросы развития двусторонних отношений и предстоящей совместной работы на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе. Все главы государств СНГ также направили президенту РФ письменные поздравительные послания.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube