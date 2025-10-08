Канадский наемник ВСУ получил 14 лет колонии за участие в боях против России

Вынесен приговор гражданину Канады Морданту Дилану, который признан виновным в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Согласно материалам расследования, в марте 2022 года Мордант из корыстных побуждений добровольно вступил в состав украинского вооруженного формирования в качестве наемника и за материальное вознаграждение принимал участие в боевых действиях против силовых структур Донецкой, Луганской народных республик и военнослужащих Вооруженных Сил России.
Приговором суда Морданту заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Москва, Анастасия Смирнова
