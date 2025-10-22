МИД России: Москва считает невозможным обмен информацией с США по ДСНВ

Москва считает невозможным возобновление обмена информацией с США по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Я просто не вижу никакой возможности для этого, поскольку мы приостановили действие договора во всей его полноте, включая каждый элемент договора, будь то инспекции, будь то демонстрации или встречи консультативной комиссии», – пояснил дипломат (цитата по РИА «Новости»).

Замглавы МИД России обратил внимание, что предложение главы российского государства Владимира Путина по ДСНВ рассчитано на ограниченный срок и касается того, чтобы стороны еще год после его истечения придерживались только центральных количественных ограничений на стратегические наступательные вооружения.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Документ предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать определенные количественные показатели.

Как уточняет РИА «Новости», Россия полностью выполнила обязательства к контрольной дате. Штаты также заявили о достижении согласованных уровней, но выхода на установленные показатели Вашингтон достиг в том числе путем нелегитимного одностороннего исключения части из засчитываемого оружия.

Москва, Анастасия Смирнова

