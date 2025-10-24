российское информационное агентство 18+

МИД России пообещал действенные жесткие шаги в ответ на новые санкции ЕС

Москва предпримет «действенные жесткие шаги» в ответ на 19-й санкционный пакет Евросоюза, который был одобрен ЕС 23 октября. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, подчеркнув, что рестрикции со стороны Европы являются «нелегитимными».

«Россия решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры. Все больше стран разделяют и поддерживают такой подход. Разумеется, с нашей стороны в ответ на очередной санкционный «пакет» Евросоюза последуют действенные жесткие шаги», – подчеркнула Захарова.

Москва, Анастасия Смирнова

Метки / Европа

