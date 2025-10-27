В Совете Федерации заявили о праве Москвы наносить ответные удары в случае атак на объекты РФ в Европе

Москва вправе нанести ответные удары при атаках на российские объекты в Европе. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Владимир Джабаров, комментируя РИА «Новости» заявление премьера Польши Дональда Туска.

Как считает российский сенатор, высказывание Туска о праве Киева атаковать российские объекты в любой точке Европы является экстремистским и опасно, прежде всего, для самой Польши.

Джабаров обратил внимание, что в Польше есть логистические центры, через которые ведутся поставки вооружений на Украину. «Мы вполне, по логике Туска, можем носить удары по этим логистическим центрам», – отметил он.

«Пусть почитает историю своей страны, как она заканчивала свой очередной поход против России. Начиная с древних времён, со средневековья и там более поздний период», – отметил сенатор, добавив, что «поляки – это провокаторы, которые в тяжелый момент сразу «переобуются» и встанут на сторону тех, кто сильнее.

Москва, Анастасия Смирнова

