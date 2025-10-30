Путин распорядился обеспечить допуск иностранных журналистов к окруженным силам ВСУ

Министерство обороны РФ получило приказ Верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина обеспечить беспрепятственный проезд иностранных и украинских журналистов к окруженным силам вооруженных формирований Украины в Красноармейске, Димитрове и Купянске.
Как пояснили в ведомстве, это станет возможным при обращении прессы к командованию ВСУ. «Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в данных районах», – говорится в сообщении.
В Минобороны РФ заверили, что готовы обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ, в том числе украинских, при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и российских военнослужащих.
Накануне глава российского государства объявил о возможности посещения СМИ окруженных ВСУ на фоне заявлений из Киева, что Москва якобы преувеличивает свои военные успехи в районах Красноармейска, Димитрова и Купянска.
Москва, Анастасия Смирнова
© 2025, РИА «Новый День»