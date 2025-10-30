российское информационное агентство 18+

Четверг, 30 октября 2025, 17:36 мск

Путин распорядился обеспечить допуск иностранных журналистов к окруженным силам ВСУ

Архив. Фото: kremlin.ru

Министерство обороны РФ получило приказ Верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина обеспечить беспрепятственный проезд иностранных и украинских журналистов к окруженным силам вооруженных формирований Украины в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

Как пояснили в ведомстве, это станет возможным при обращении прессы к командованию ВСУ. «Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в данных районах», – говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заверили, что готовы обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ, в том числе украинских, при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и российских военнослужащих.

Накануне глава российского государства объявил о возможности посещения СМИ окруженных ВСУ на фоне заявлений из Киева, что Москва якобы преувеличивает свои военные успехи в районах Красноармейска, Димитрова и Купянска.

Москва, Анастасия Смирнова

