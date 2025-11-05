США отработали удары по России: Москва приготовила ответ

Действия Вашингтона однозначно свидетельствуют об активном наращивании стратегических наступательных вооружений. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов, выступая сегодня на заседании Совета безопасности РФ под председательством главы государства Владимира Путина.

Глава Минобороны России обратил внимание, что США последовательно вышли из договоров об ограничении вооружений и возможный отказ от моратория на проведение ядерных испытаний может стать вполне логичным шагом Вашингтона по разрушению системы глобальной стратегической стабильности в мире.

«Второе. США осуществляют форсированную модернизацию своих стратегических наступательных вооружений», – подчеркнул министр, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Белоусов также отметил, что американцы приступили к реализации программы «Золотой купол», предусматривающей как противоракетный перехват, так и достартовое поражение ракет России и Китая. При этом, согласно его данным, на вооружение армии США в конце текущего года планируется принятие нового ракетного комплекса средней дальности «Дарк Игл» с гиперзвуковыми ракетами с дальностью стрельбы 5,5 тысячи километров.

«В дальнейшем предусматривается развёртывание этого комплекса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подлётное время с территории Германии, где планируется разместить данный ракетный комплекс, до объектов центральной части России составит порядка шести-семи минут», – предупредил министр обороны РФ.

«И пятое. Вашингтон регулярно проводит учения стратегических наступательных сил. Последнее такое учение Global Thunder 2025 с отработкой вопросов, хочу это подчеркнуть, превентивного нанесения ракетных ядерных ударов по российской территории состоялось в октябре текущего года», – сообщил Белоусов.

«Говоря в целом, это единый комплекс мероприятий, включающий в том числе возможные планы США по проведению ядерных испытаний, которые существенно повышают уровень военной опасности для России», – констатировал глава Минобороны России.

По его словам, в этой ситуации Россия должна поддерживать ядерный потенциал в готовности к нанесению противником неприемлемого ущерба в любых условиях и обстановке и действовать адекватно в ответ на шаги Вашингтона в интересах гарантированного обеспечения безопасности страны.

«С учётом вышеизложенного считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность сил и средств Центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить её проведение в сжатые сроки», – заключил Белоусов.

На заседании Совбеза РФ начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов со своей стороны подчеркнул, что отсутствие объяснений заявления президента США Дональда Трампа по вопросу возобновления ядерных испытаний, не даёт оснований полагать, что Вашингтон не приступят в ближайшем будущем к подготовке, а затем и к проведению ядерных испытаний.

«Американская сторона и далее может уклоняться от официальных объяснений, но это ничего не меняет, потому что, если мы сейчас не примем соответствующие меры, то будет упущено время и возможности по своевременному реагированию на действия Соединённых Штатов, так как времени на подготовку ядерных испытаний в зависимости от их вида необходимо от нескольких месяцев до нескольких лет», – констатировал начальник Генштаба РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

