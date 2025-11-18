На подлете к Москве сбит украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны уничтожили на подлете к Москве украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – добавил градоначальник, не уточнив деталей инцидента.
Почти одновременно были введены временные ограничения на полеты в аэропорту «Шереметьево».
Москва, Анастасия Смирнова
