Ситуация для Украины ухудшается ежедневно и каждый следующий день для Киева является упущенным. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя коррупционный скандал вокруг окружения главы киевского режима Владимира Зеленского и обстановку на фронте на фоне подготовки мирного соглашения об урегулировании конфликта.

«Однозначным является одно – каждый день для Зеленского и для киевского режима – это упущенный день. Каждый следующий день их позиции ухудшаются и внутри страны, и на фронтах», – констатировал представитель Кремля в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков обратил внимание, что Зеленский совершил множество политических ошибок и на него оказывается серьезное давление со стороны, в том числе, западных игроков.

Москва, Анастасия Смирнова

