Собянин: Московский регион пытались атаковать почти 2 тысячи беспилотников ВСУ

Почти два тысячи беспилотных летательных аппаратов пытались атаковать московский регион минувшей ночью. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«В период с 20:30 11 июля по 08:30 18 июля в направлении Московского региона летели 1892 беспилотника. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 207 вражеских БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», – проинформировал он своем канале в «Максе».
В Московском регионе при атаке БПЛА на Ногинск и Электросталь один человек погиб, ранения получили 37 жителей Подмосковья.
Москва, Анастасия Смирнова
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