Российские войска нанесли новые удары морским объектам на Украине

Сегодня ночью Вооруженные силы России нанесли новые групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным объектам на Украине. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В частности, в порту «Одесса» поражены объекты инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ. Кроме того, в порту «Черноморск» Одесской области атакован контейнеровоз, осуществлявший разгрузку боеприпасов, а в районе острова Змеиный поражен сухогруз, осуществлявший перевозку грузов для ВСУ.

В то же время в районе населенного пункта Рыбаковка, расположенного в 14 км западнее Очакова, поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2».

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube