«Это все влияние Козерога»: астролог назвала причины появления коронавируса и даты «конца»

Угроза коронавируса повлечет за собой «передел ресурсов Земли» и реструктуризацию мировой системы управления. Как считает астролог Виталия Осипова, процессы, запущенные объявленной пандемией, будут продолжаться в мире в течение двух с половиной лет. В интервью РИА «Новый День» она заявила, что эпидемия в России может закончиться в августе, в мире – чуть позже, в октябре – ноябре.

РИА «Новый День»: Виталия, почему пандемия пришла в мир сейчас и именно через Китай? Как астрология объясняет то, что в России болезнь начала развиваться позже, чем в Азии или Европе?

Виталия Осипова: Новые вирусы время от времени атакуют нашу планету. Китай – страна, рожденная под знаком Козерога. С конца прошлого года в знаке Козерог произошло скопление важных для человечества планет. Парад планет обозначил, обострил и в то же время увеличил потенциал Китая в разы. Когда Солнце тоже оказалось в этом знаке и, скажем так, осветило ситуацию, мир узнал об эпидемии.

В Россию болезнь пришла в свой черед, когда Солнце зашло в знак Рыб – Овна, которые являются для нашей страны вторым астрологическим домом. Он отвечает за потенциал здоровья и финансов нации. Как мы помним, процесс развития эпидемии совпал с процессом ослабления рубля.

РИА «Новый День»: Какую роль коронавирус сыграет в истории мира и России?

Виталия Осипова: Основной смысл этой эпидемии не в сути вируса, а в том, что он принес с собой – это изменение информационного, политического и экономического пространства, реструктуризация мировой системы управления, передел ресурсов Земли. После пандемии мир уже не будет прежним. Всю пандемию можно свести к проявлению влияния высших планет: первое – соединение Сатурна и Плутона в знаке Козерог, что влечет преобразование и реструктуризацию мировых политических структур и процессов. Можем сравнить с Первой Мировой Войной – тогда было такое же соединение планет (Сатурн – Плутон) только в противоположном знаке Рак – это привело к преобразованию и изменению карты мира. Второе – Нептун в Рыбах – отвечает за активное милосердие, изоляцию, усиление интуитивно-информационного пространства, на первый план выходит деятельность врачей и волонтеров. Третье – Уран в Тельце – ситуация касается здоровья и финансового поля человечества, преобразование генома человека, изменение системы товарно-денежных отношений.

Плюс, пожилые люди в астрологии находятся под протекцией знака Козерога, поэтому много информации об опасности этого вируса для них. Очень много разговоров о соблюдении правил, ограничениях различного рода, пессимизма – это все влияние Козерога.

РИА «Новый День»: Может быть, есть знаки Зодиака, которые наиболее подвержены болезни?

Виталия Осипова: Никаких особенных предрасположенностей к этому вирусу, как и любому другому, для какого-либо знака Зодиака не существует. Но противостоять этому вирусу можно абсолютно точно, культивируя в себе «Рачьи» черты – это привязанность к семье, дому, осторожность, рачительность, заботливость, эмпатию. И, да поможет нам экзальтирующий в знаке Рак Юпитер – шутки и оптимизм! И никакого страха, и уныния – это самое основное оружие против коронавируса.

РИА «Новый День»: Когда ждать окончания эпидемии?

Виталия Осипова: Для России сроки окончания эпидемии – это август. Для мира – октябрь-ноябрь. Но процессы изменений, начатые пандемией, будут продолжаться два с половиной года.

Москва, Мария Вяткина

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