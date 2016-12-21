Песков не знает о планах Путина на участие в президентских выборах

Публикации за 21.12.16

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь подтвердил, что вопрос о выборах главы государства, которые должны пройти в 2018 году, не стоит на повестке дня в Кремле. Он также добавил, что ему неизвестно о планах Владимира Путина по участию в предстоящей избирательной кампании.

«Мне неизвестно об этом», – сказал Песков в интервью телекомпании «Мир», отвечая на вопрос будет Путин баллотировать на пост президента.

«У нас, наверное, у многих сработал электоральный рефлекс, потому что о выборах заговорили за два года до парламентских выборов. На самом деле в институте, который называется властью, такого вопроса на повестке дня нет. У всех болит голова о работе каждодневной, но о выборах никто не говорит и не думает», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он отметил, что у политологической компании сработал рефлекс по прежнему сроку, что именно сейчас надо «предаваться предвыборным настроениям», поэтому ведется дискуссия относительно предстоящего избрания главы государства.

«Еще раз повторяю: нет сейчас такой повестки дня», – подчеркнул Песков.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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