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Публикации за 22.12.16

ЧП на «серой ветке» метро: погиб пассажир

ЧП на «серой ветке» метро: погиб пассажир

Сегодня утром в московском метро произошел очередной инцидент с падением пассажира на рельсы. На этот раз ЧП произошло на «серой» ветке, после чего приостанавливалось движение от станции «Алтуфьево» до станции «Отрадное».

По данным источников в правоохранительных органах, ЧП произошло на станции «Бибирево». Мужчина погиб после падения на рельсы. Пострадавшего сразу передали медикам, однако несмотря на усилия врачей, мужчина скончался, передает РИА «Новости».

На устранение последствий и восстановление нормального движения поездов вновь потребовалось около часа. Как сообщила пресс-служба столичной подземки, инцидент с пассажиром произошел в 6:30, а данные о возвращении работы метро в график появились только в 7:20.

Напомним, накануне утром на «фиолетовой» ветке московском метро в утренний час пик произошло ЧП с пассажиром: мужчина упал на рельсы, в результате чего в течение часа было приостановлено движение от станции «Жулебино» до «Текстильщиков».

Москва, Светлана Антонова

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