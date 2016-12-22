СКР: На «серой ветке» метро погиб 23-летний молодой человек

Публикации за 22.12.16

Следственный комитет организовал доследственную проверку обстоятельств сегодняшней гибели в московском метро 23-летнего молодого человека. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба московского управления ведомства.

По уточненным данным СКР, ЧП произошло на станции метро «Алтуфьево» Серпуховско-Тимирязевской линии, где молодой человек упал на рельсы и погиб.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Мария Вяткина

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