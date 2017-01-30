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Публикации за 30.01.17

Программа «Жилище» готовится к сокращению почти на треть

Программа «Жилище» готовится к сокращению почти на треть

Правительство РФ планирует к сокращению на 27% – до 158,3 тысячи число семей, которые до 2020 года смогут улучшить жилищные условия по федеральной целевой программе «Жилище». Такие изменения предполагает проекта постановления кабинета министров, опубликованный на правовых актов.

В частности, количество молодых семей, которые смогут получить свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, может сократиться на 29% – до 107,13 тысячи, следует из текста документа, который цитирует РИА «Новости».

При этом на 60% – до 21,5 миллиона квадратных метров, – сократится объем ввода жилья в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилстроительства субъектов РФ».

Программа «Жилище» подразумевает массовое строительство жилья эконом-класса в РФ и помощь в его приобретении молодым семьям, ликвидаторам последствий радиационных аварий, переселенцам из районов Крайнего Севера и другим категориям граждан.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 30.01.17

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