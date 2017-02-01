Оппозиционеры передали в мэрию Москвы письмо Собянину о «Марше Бориса Немцова»

Публикации за 01.02.17

Представители московской оппозиции передали в правительство Москвы письмо на имя мэра российской столицы Сергея Собянина с просьбой оказать содействие в проведении шествия в память о погибшем политике Борисе Немцове. Акция намечена на 26 февраля и предполагается по маршруту от Славянской площади до Моста, где был убит оппозиционер.

«Мы ставим вас в известность о том, что в очередную годовщину этого чудовищного преступления (убийство Немцова) намерены провести «Марш Бориса Немцова». Эта мемориальная и в то же время политическая акция планируется нами на выходной день, 26 февраля. Мы намерены пройти шествие по тому же маршруту, по которому шли 1 марта 2015 года, через день после убийства Бориса – от Славянской площади по набережной с выходом на Большой Москворецкий мост – с тем, чтобы десятки тысяч людей имели возможность почтить память Бориса Немцова на месте его гибели», – говорится в письме к Собянину.

Обращаясь к градоначальнику, оппозиционеры отметили: «Господин мэр, вы как глава исполнительной власти в Москве по закону должны обеспечивать на подконтрольной вам территории реализацию конституционного права граждан нашей страны на проведение мирных демонстраций».

«Поэтому мы рассчитываем, что различные структуры правительства Москвы, находящиеся в вашем прямом подчинении, окажут всяческую помощь и поддержку как на стадии подготовки «Марша Бориса Немцова», так и непосредственно во время его проведения по вышеуказанному маршруту», – отметили авторы послания, под которым оставили подписи 25 представителей оппозиции, в том числе Дмитрий Быков, Лия Ахеджакова, Ирина Прохорова, Дмитрий Гудков, Эмилия Слабунова, Алексей Навальный, Владимир Милов, Владимир Рыжков и другие.

Официальную заявку на проведение шествия планируется подать в установленные законом сроки, за 15 дней.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 01.02.17

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