Марш памяти Бориса Немцова перекроет центр Москвы

В Москве в воскресенье, 25 февраля, в связи с маршем памяти по убитому политику Борису Немцову будет ограничено движение. Об этом сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения.

С 10:00 для движения будут перекрыта внутренняя сторона Бульварного кольца на Страстном, Петровском, Рождественском и Сретенском бульварах, а также проспект Академика Сахарова от Бульварного кольца, дома 7, передает «Интерфакс».

Как сообщил председатель политсовета «Солидарности» Илья Яшин, мероприятие, которое призвано объединить «демократическую оппозицию», начнется в 14:00.

«Марш Немцова, конечно, во многом мемориальное мероприятие. Но это не траур. Мы выходим на улицу, чтобы требовать – а не скорбеть. Мы требуем расследования убийств, политических реформ и сменяемости власти. Мы выходим, чтобы показать: убийство Немцова не смогло уничтожить идеи, за которые он боролся. И в России много людей, которые готовы воплощать эти идеи в жизни», – отметил Яшин на своей странице в «Фейсбуке».

Кроме этого, он добавил, что это «редкая по нынешним временам возможность» принять участие в «оппозиционной демонстрации и не попасть при этом под полицейские дубинки».

Напомним, Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов, находящийся в международном розыске, предложил обвиняемым в заказном убийстве Зауру Дадаеву, Шадиду Губашеву, Анзору Губашеву, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву 15 млн рублей за убийство политика. Исполнители преступления приговорены к длительным срокам заключения.

Москва, Мария Вяткина

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