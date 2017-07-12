Дело Немцова: гособвинение запросило для Дадаева пожизненный срок

Гособвинение запросило для Заура Дадаева, обвиняемого в убийстве известного политика Бориса Немцова, пожизненное лишение свободы. Об этом заявила прокурор Мария Семененко на заседании Московского окружного военного суда.

В качестве дополнительного наказания предлагается также лишить Дадаева военного звания лейтенанта и Ордена Мужества, передает РИА «Новости».

Кроме этого обвинение настаивает на то, что Дадаев должен также выплатить штраф в 200 тысяч рублей, а наказание подсудимый должен отбывать в колонии строгого режима.

Соучастникам убийства Немцова прокурор предлагает назначить от 17 до 23 лет лишения свободы: Анзору Губашеву – 23 года, Шадиду Губашеву – 21 год, Темирлану Эскерханову – 19 лет, Хамзату Бахаеву – 17 лет лишения свободы.

При этом Семененко просила суд учесть совокупность смягчающих обстоятельств – положительные характеристики обвиняемых и наличие на иждивении малолетних детей.

Предполагается, что суд огласит приговор завтра, 13 июля.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», 29 июня коллегия присяжных в Московском окружном военном суде признала всех пять подсудимых виновными Немцова.

Согласно вердикту, Заур Дадаев, а также Анзор Губашев вместе с погибшим при задержании в Грозном Бесланом Шавановым являлись непосредственными участниками убийства.

Напомним, Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту во время прогулки с украинской моделью Анной Дурицкой.

По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов, находящийся в международном розыске, предложил обвиняемым 15 млн рублей за убийство политика.

По данным следствия, подельники тщательно готовились к преступлению, изучали привычки политика и пути маршрута. Непосредственным исполнителем убийства в СКР называют Дадаева.

Все обвиняемые отрицали свою причастность к убийству.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.07.17

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