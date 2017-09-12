В Москве демонтирована мемориальная табличка в память о Немцове

Активисты движения SERB демонтировали с фасада дома в центре Москвы мемориальную доску в память об убитом политике Борисе Немцове. Об этом сообщил в социальных сетях один из участников организации Гоша Тарасевич.

«Табличка – демонтирована! Это речь идет о незаконно установленной в общественном месте на фасаде дома 9 по Климентовскому переулку самопальной таблички с надписью о том, что, якобы, здесь жил политик Б. Немцов. Участники общественного движения SERB доставили эту табличку в ОВД ЦАО МВД по городу Москве», – говорится в сообщении.

Активисты движения направили заявление с требованием привлечь к ответственности лиц самоуправно установивших данный знак.

Мемориальная табличка в память о Немцове была установлена на прошлой неделе. Сообщалось, что это решение жителей дома: проголосовали и решили большинством. «При установке знака присутствовали родные Бориса и близкие друзья», – отмечал журналист Сергей Пархоменко на своей странице в «Фейсбуке».

Тогда же представитель столичного департамента культурного наследия заявил о незаконности установки этой таблички.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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