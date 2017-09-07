В Москве установлен еще один мемориал Борису Немцову Мэрия уже пообещала его демонтировать

В Москве на доме, где жил убитый оппозиционный политик Борис Немцов, установлена мемориальная доска в его честь. Об этом сообщил журналист Сергей Пархоменко.

«Это решение жителей дома: проголосовали и решили большинством. При установке знака присутствовали родные Бориса и близкие друзья», – отметил Пархоменко на своей странице в «Фейсбуке».

При этом журналист подчеркнул, что это «совершенно законное решение».

В то же время, как передает РБК, столичные градоначальники планируют убрать мемориал.

«В ситуации с Немцовым ничего законного нет, одно беззаконие», – заявили изданию в отделе монументов, памятных знаков и мемориальных досок столичного департамента культурного наследия. Кроме этого в мэрии подчеркнули, что демонтаж доски будет производиться «за счет инициаторов, которые это сделали незаконно».

Пархоменко со своей стороны отметил, что закон на их стороне.

Напомним, Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов, находящийся в международном розыске, предложил обвиняемым в заказном убийстве Зауру Дадаеву, Шадиду Губашеву, Анзору Губашеву, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву 15 млн рублей за убийство политика.

Подельники тщательно готовились к преступлению, изучали привычки политика и пути маршрута. Непосредственным исполнителем убийства в СКР называют Дадаева. Все они проговорены к длительным срокам заключения.

Сторонники Немцова организовали на месте убийства импровизированный мемориал, которые регулярно убирают сотрудники городских служб.

Москва, Мария Вяткина

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