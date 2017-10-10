Верховный суд отменил штрафы для осужденных по делу Немцова

Сегодня Верховный суд (ВС) РФ признал законным приговор в отношении пятерых осужденных по делу об убийстве политика Бориса Немцова, но отменил им штрафы в размере 100 рублей каждому. Приговор вступил в законную силу.

Таким образом судебная коллегия ВС отказала в удовлетворении апелляционной жалобы защиты осужденных на приговор Московского окружного военного суда, согласно которому фигуранты признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и 3 частью 222 статьи УК РФ (незаконный оборот оружия), передает РАПСИ.

Сторона защиты в апелляционных жалобах указывала на большое количество процессуальных нарушений, допущенных в ходе судебного разбирательства. В частности, адвокаты обращали внимание, что не ясно где хранился опросный лист во время обсуждения присяжных в совещательной комнате, а также упомянули о зачеркнутом ответе «да, виновен» в документах присяжных.

Представитель потерпевшей стороны адвокат Ольга Михайлова заявила, что следственные органы и суд неправильно квалифицировали совершенное преступление и требовала сменить квалификацию со статьи 105 УК РФ (убийство) на статью 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), отправив дело на новое рассмотрение, но гособвинение выступило против.

Согласно решению суда первой инстанции, исполнитель убийства Заур Дадаев осужден на 20 лет лишения свободы. Анзору Губашеву назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, Шадиду Губашеву – 16 лет, Темирлану Эскерханову – 14 лет, Хамзату Бахаеву – 11 лет. Осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Присяжные заседатели признали всех пятерых фигурантов уголовного дела виновными в совершении убийства по найму в составе организованной группы, а также в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Согласно вердикту, никто из признанных виновными не заслужил снисхождения.

Судом и следствием установлено, что в конце сентября 2014 года Руслан Мухудинов и иные лица предложили Беслану Шаванову, Дадаеву, братьям Губашевым, Бахаеву и Эскерханову за денежное вознаграждение в сумме не менее 15 миллионов рублей совершить убийство Немцова. Как считают правоохранительные органы, убийству политика предшествовала тщательная подготовка преступления, за будущей жертвой производилось наблюдение. Вечером 27 февраля 2015 года Немцов был застрелен на пешеходной дорожке Большого Москворецкого моста по дороге домой.

Уголовное преследование Шаванова в ноябре 2015 года прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с его смертью при самоподрыве в ходе задержания в городе Грозном.

Расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении заказчика и организатора убийства Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, а также в отношении иных неустановленных лиц продолжается.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.10.17

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