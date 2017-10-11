Активисты SERB снова демонтировали мемориальную табличку в память о Немцове

В центре Москвы с дома в Клементовском переулке, 9/1 вновь исчезла мемориальная табличка в память о погибшем политике Борисе Немцове. Ответственность за ее демонтаж взяли на себя активисты движения SERB, которые считают установку памятного знака незаконной.

«Снова повесили табличку. А SERB – её снова снял. И так было и будет всегда!» – говорится в сообщении на странице движения в соцсети «Вконтакте».

Табличку, «а вернее, что от нее осталось», активисты принесли в полицию и написали заявление с требованием привлечь к ответственности лиц, «незаконно ее установивших».

В SERB пояснили, что Немцов никогда не жил в этом доме, и подчеркнули, что аналогичного мнения придерживаются местные жители.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 11.10.17

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