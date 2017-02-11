Для Левченко лучшая защита – выдвижение / Участие в президентских выборах может спасти иркутского губернатора от досрочной отставки

Публикации за 11.02.17

Руководство КПРФ рассматривает главу Иркутской области Сергея Левченко в качестве возможного кандидата от левопатриотической коалиции на президентских выборах в 2018 году. Для компартии такой сценарий – откровенная капитуляция перед Кремлем, но для Левченко, которого травят со всех сторон – единственная возможность сохранить пост.

О том, что на президентские выборы КПРФ в этот раз выдвинет не Геннадия Зюганова, а коммуниста помельче, стало известно в январе. По информации ряда источников, в списке потенциальных кандидатов депутат Госдумы Юрий Афонин, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, иркутский губернатор Сергей Левченко. Большинство аналитиков полагают, что представлять КПРФ на выборах-2018 будет Афонин – молодой перспективный политик, возможный преемник Зюганова, при этом очень удобный для Кремля спарринг-партнер.

Решение об отказе Зюганова от борьбы за высший пост косвенно подтверждается его заявлением на состоявшемся 7 февраля заседании Совета народно-патриотических сил. В ответ на предложение депутата Госдумы Николая Арефьева выдвинуть от левопатриотической коалиции Зюганова председатель ЦК КПРФ призвал товарищей «не предопределять ничего» и «на равных обсудить все возможные кандидатуры». Консультироваться насчет единого кандидата Зюганов намерен с общественниками, входящими в Совет – такими как «Дети войны», Движение в поддержку армии, «Образование – для всех» – всего 70 организаций. Именно сформированный компартией Совет является основой предвыборной коалиции.

Среди ценных кадров, «присмотреться» к которым порекомендовал Зюганов, полсотни партийных функционеров, депутатов, писателей и режиссеров, а также космонавт Светлана Савицкая и нобелевский лауреат Жорес Алфёров. В числе избранных были названы и оба губернатора-коммуниста – Левченко и глава Орловской области Вадим Потомский, а также новосибирский мэр Локоть. Тем не менее, большинство выступавших участников Совета, в том числе депутат с безупречной репутацией Олег Смолин, высказались за выдвижение Зюганова. Возможно, бессменный председатель ЦК КПРФ планирует в пятый раз проиграть выборы, но не уверен, что наберет свои стандартные 17%, поэтому прощупывает почву – верит ли в него еще партия.

В отличие от Зюганова, Левченко умеет побеждать на выборах: в 2015 году он уверенно выиграл у действующего губернатора Иркутской области, выдвиженца «Единой России» Сергея Ерощенко. Среди всех обсуждаемых кандидатов от КПРФ Левченко самый подготовленный к честной и конкурентной схватке – а именно такой, по задумке АП, должна стать грядущая кампания. Разумеется, иркутский губернатор – фигура не федерального масштаба, но если уж КПРФ решила «сливать» выборы, то лучше доверить это Левченко, чем Афонину или другому техническому кандидату.

Еще больше, чем партии, это нужно самому Левченко. Регион ему достался проблемный: в начале 2016г. задолженность по зарплате составляла 286 млн рублей – одна из самых высоких в РФ (за год долг удалось сократить до 97 млн); Иркутская область – в числе шести субъектов РФ с наиболее высоким уровнем заболеваемости ВИЧ; в конце минувшего года Иркутск вышел в топ новостей в связи с массовым отравлением суррогатным «Боярышником» (более 70 погибших), а лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал отправить губернатора в отставку.

Свалившиеся на голову Левченко объективные трудности были усугублены его собственными грубыми просчетами. Сын губернатора Андрей Левченко после выборов 18 сентября стал депутатом областного законодательного собрания, получив вакантный мандат избранного в Госдуму Михаила Щапова. Проблема в том, что ранее на Левченко-младшего завели уголовное дело, обвинив его в уклонении от налогов и невыплате зарплаты работникам своего предприятия. Некоторые наблюдатели сочли, что глава региона таким образом спасает сына от возможной ответственности.

В октябре Левченко включил свою жену Наталью в состав делегации правительства Иркутской области, направлявшейся в Китай с деловым визитом. Информацию об оплате поездки супруги губернатора из бюджета в пресс-службе опровергли, но целесообразность участия «первой леди» в мероприятии объяснить не смогли. В то же время Левченко сократил количество бесплатных поездок для льготников в общественном транспорте, что вызвало акции протеста. «Вишенкой на торте» стали червивые конфеты в новогодних подарках от губернатора.

Все эти негативные информповоды стали бы болезненными репутационными ударами для любого главы региона, но для красного губернатора они просто убийственны. Запас его политической прочности изначально был невелик из-за противодействия обиженных на него «единороссов». Дополнительно ослабляет позиции Левченко конфликт с влиятельными корпорациями и фрондирующими мэрами. Против него действует много разных игроков, а КПРФ повязана договоренностями и не может эффективно защитить своего выдвиженца. Единственная реальная поддержка, которая пока есть у иркутского губернатора – его избиратели, но своими непопулярными решениями он оттолкнул от себя очень многих.

В местных СМИ всерьез выдвигают версию заговора против Левченко с целью его смещения с должности. При всей ущербности конспирологических теорий ситуация вокруг Левченко и его планомерная травля действительно напоминает заговор. Или приговор, если речь идет не о местных игроках. Ясно одно – попытка «спустить ситуацию на тормозах» для иркутского губернатора неизбежно закончится досрочной и унизительной отставкой (аналогичной увольнению Константина Ильковского) – и это в лучшем случае. Уже сейчас в рейтинге Фонда «Петербургская политика» Иркутская область в группе регионов со слабой социально-политической устойчивостью – рядом с Пермским краем и Бурятией.

Спасти от досрочной отставки Левченко может только выдвижение его кандидатуры на президентских выборах. Рассчитывать на победу ему не приходится, но КПРФ после 2000 года в принципе не пытается победить. В случае с Левченко сработает олимпийский принцип – важнее участие. Статус кандидата от парламентской партии станет для иркутского губернатора своего рода иммунитетом – назревающее кадровое решение придется надолго отложить. Этой паузой Левченко мог бы воспользоваться для решения самых острых проблем.

Однако вероятность выдвижения Левченко крайне мала. Во-первых, большинство влиятельных членов партии в силу присущего коммунистам инерционного мышления не готовы к переменам и уговаривают Зюганова вновь пойти на заведомо провальные выборы. Во-вторых, лидер КПРФ хочет использовать выборы для ослабления внутрипартийной оппозиции (в лице Валерия Рашкина) и усиления своего вероятного преемника Афонина. Наконец, по сложившейся в РФ практике системная оппозиция выдвигает исключительно тех кандидатов, которые никогда не побеждали. Поэтому Владимиру Путину «противостоят» Жириновский, проигравший президентские выборы пять раз, вечно второй Зюганов, хронический неудачник Сергей Миронов. Выдвинуть против «основного кандидата» настоящего политического бойца, пусть даже регионального уровня, – неслыханная дерзость.

С Кремлем будет согласована приемлемая фигура, а Левченко продолжит нести репутационные потери в своем регионе. Руководить Иркутской областью ему как минимум до ноября этого года – столетие революции обязывает к бережному обращению с коммунистами. Но уже в январе-феврале 2018 года очередной пакет отставок, вероятно, сократит количество красных губернаторов до одного.

Москва, Александр Билибин

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