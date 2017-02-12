Навальный готов поддержать Жириновского на выборах президента РФ

Публикации за 12.02.17

Движение «Солидарность» на своем съезде поддержало выдвижение на президентских выборах Алексея Навального. Сам кандидат подчеркнул, что готов поддержать лидера ЛДПР Владимира Жириновского при «фантастическом сценарии», передает РБК.

Навальный отметил, что если праймериз с его участием состоятся и он их проиграет, то поддержит выигравшего кандидата. «Если я проиграю праймериз, то, разумеется, поддержу того кандидата, который их выиграет, в том числе и [лидера ЛДПР Владимира] Жириновского», – сообщил политик.

Он также добавил, что не сомневается в своей победе в праймериз, хотя перспективу своего участия в них считает «фантастикой».

После выступления Навального делегаты движения из регионов проголосовали за то, чтобы поддержать его на президентских выборах (35 «за», двое «против», трое «воздержались»). Участники «Солидарности» заявили, что выступают за допуск к выборам всех оппозиционных кандидатов.

Напомним, 8 февраля суд признал Навального виновным по делу «Кировлеса» и приговорил к пяти годам условного срока. По закону граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления (к которым относится вменяемая оппозиционеру растрата в особо крупном размере), не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости.

Сторонники Навального заявили, что запрет на выдвижение противоречит Конституции и выразили готовность ввести избирательную кампанию даже в новых обстоятельствах.

Москва, Анастасия Смирнова

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