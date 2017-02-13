В мэрию Москвы передана заявка на марш памяти Бориса Немцова

Публикации за 13.02.17

Представители московской оппозиции направили в мэрию российской столицы заявку на проведение 26 февраля марша памяти Бориса Немцова. Как отметили организаторы шествия, в акции предполагается участие до 30 тысяч человек.

Сбор участников намечен на 13:00 на Славянской площади. Организаторы намерены пройти шествием по тому же маршруту, что и в 2015 году – от Славянской площади по набережной с выходом на Большой Москворецкий мост, где планируется возложить цветы на место гибели Немцова.

Ранее представители оппозиции передали в правительство Москвы письмо на имя мэра российской столицы Сергея Собянина с просьбой оказать содействие в проведении шествия в память о погибшем политике Борисе Немцове. Подписи под обращением поставили 25 человек, в том числе Дмитрий Быков, Лия Ахеджакова, Ирина Прохорова, Дмитрий Гудков, Эмилия Слабунова, Алексей Навальный, Владимир Милов, Владимир Рыжков и другие.

Москва, Анастасия Смирнова

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