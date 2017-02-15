Власти Подмосковья проведут ремонт подъездов за счет «добровольных взносов» граждан / Тоже самое планируется с благоустройством дворов

Публикации за 15.02.17

Власти Подмосковья рассчитывают реализовать обширную программу благоустройства домов за счет их жителей. Как заявил сегодня министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин, на ремонт подъездом планируется собрать в «добровольном порядке» по 600 рублей, а при благоустройстве дворов будет использован этот же принцип.

«В плане на 2017 г. у нас, как известно, стоит ремонт 32 тыс. дворов. И мы хотим, чтобы в программе «Меняем подъезды» приняли участие сами жители многоквартирных домов. Мы предлагаем жителям заплатить единоразовый взнос, примерно по 600 руб., то есть по 9,5 руб. за 1 кв м», – сказал Хромушин, слова которого цитирует агентство «Москва».

Подмосковный министр также отметил, что 600 рублей – это чисто символическая сумма, примерно 5% от всей стоимости ремонта. «Человек, который заплатил свои деньги на ремонт, будет совсем по-другому относится к своему подъезду», – считает он.

По словам Хромушина, решение об уплате взносов будут принимать сами собственники «добровольно».

«Решение о софинансировании исключительно добровольное. Жители могут завести специальный счет, или доверить сбор денег своей управляющей компании. Управляющая компания делает в любом случае все работы, а потом может получить деньги из трех источников: от жителей (не более 5%), из муниципалитета и бюджета региона. Мы ставим цель, чтобы собственники сами участвовали в ремонте дома. Но заставлять мы никого не будем», – уточнил Хромушин.

Он также отметил, что в будущем такой принцип будет задействован и в программе дворового благоустройства.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.02.17

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