NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 15.02.17

Власти Подмосковья проведут ремонт подъездов за счет «добровольных взносов» граждан / Тоже самое планируется с благоустройством дворов

Власти Подмосковья проведут ремонт подъездов за счет «добровольных взносов» граждан Тоже самое планируется с благоустройством дворов

Власти Подмосковья рассчитывают реализовать обширную программу благоустройства домов за счет их жителей. Как заявил сегодня министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин, на ремонт подъездом планируется собрать в «добровольном порядке» по 600 рублей, а при благоустройстве дворов будет использован этот же принцип.

«В плане на 2017 г. у нас, как известно, стоит ремонт 32 тыс. дворов. И мы хотим, чтобы в программе «Меняем подъезды» приняли участие сами жители многоквартирных домов. Мы предлагаем жителям заплатить единоразовый взнос, примерно по 600 руб., то есть по 9,5 руб. за 1 кв м», – сказал Хромушин, слова которого цитирует агентство .

Подмосковный министр также отметил, что 600 рублей – это чисто символическая сумма, примерно 5% от всей стоимости ремонта. «Человек, который заплатил свои деньги на ремонт, будет совсем по-другому относится к своему подъезду», – считает он.

По словам Хромушина, решение об уплате взносов будут принимать сами собственники «добровольно».

«Решение о софинансировании исключительно добровольное. Жители могут завести специальный счет, или доверить сбор денег своей управляющей компании. Управляющая компания делает в любом случае все работы, а потом может получить деньги из трех источников: от жителей (не более 5%), из муниципалитета и бюджета региона. Мы ставим цель, чтобы собственники сами участвовали в ремонте дома. Но заставлять мы никого не будем», – уточнил Хромушин.

Он также отметил, что в будущем такой принцип будет задействован и в программе дворового благоустройства.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.02.17

Выпускникам вузов дорога одна – в службу занятости. В РФ резко выросло число безработных с высшим образованием. / Мосгорсуд не стал отправлять за решетку «золотую молодежь» на Gelandewagen. / Росавтодор опроверг заморозку дорожного строительства из-за моста в Крым.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter