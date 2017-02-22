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Публикации за 22.02.17

Готовьте ваши денежки: вице-мэр Серпухова обвинил жителей в плохом состоянии подъездов

Готовьте ваши денежки: вице-мэр Серпухова обвинил жителей в плохом состоянии подъездов

Заместитель главы подмосковного Серпухова Сергей Романцов во время оперативного совещания назвал главными виновниками «убитых» подъездов жителей города, а также низкие коммунальные тарифы.

По его словам, во время обследования многоквартирных домов на территории города с привлечением представителей жилищного контроля, управляющих предприятий и Совета, была выявлена потребность в ремонте 732 подъездов в 368 жилых домах, передает .

«Основными причинам плохого состояния подъездов являются низкая культура содержания общедомового имущества, низкие тарифы на обеспечение ремонтных работ, а также недоплата жителей за услуги ЖКХ», – рапортовал Романцов.

Также стало известно, за чей счет будет осуществляться ремонт «убитых» подъездов. Большую часть необходимой суммы придется внести местным жителям и управляющим компаниям. Это порядка 71 миллиона рублей. Область собирается помочь за счет выделения 43,855 миллионов рублей, еще около 20 миллионов будет выделено из бюджета города. Остальное, , планируется собрать с местных жителей.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 22.02.17

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