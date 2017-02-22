Готовьте ваши денежки: вице-мэр Серпухова обвинил жителей в плохом состоянии подъездов

Публикации за 22.02.17

Заместитель главы подмосковного Серпухова Сергей Романцов во время оперативного совещания назвал главными виновниками «убитых» подъездов жителей города, а также низкие коммунальные тарифы.

По его словам, во время обследования многоквартирных домов на территории города с привлечением представителей жилищного контроля, управляющих предприятий и Совета, была выявлена потребность в ремонте 732 подъездов в 368 жилых домах, передает «Ока.инфо».

«Основными причинам плохого состояния подъездов являются низкая культура содержания общедомового имущества, низкие тарифы на обеспечение ремонтных работ, а также недоплата жителей за услуги ЖКХ», – рапортовал Романцов.

Также стало известно, за чей счет будет осуществляться ремонт «убитых» подъездов. Большую часть необходимой суммы придется внести местным жителям и управляющим компаниям. Это порядка 71 миллиона рублей. Область собирается помочь за счет выделения 43,855 миллионов рублей, еще около 20 миллионов будет выделено из бюджета города. Остальное, как было заявлено ранее, планируется собрать с местных жителей.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 22.02.17

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