Марш памяти Немцова: московская мэрия согласовала заявку оппозиции

Публикации за 16.02.17

Правительство Москвы согласовало заявку на проведение 26 февраля шествия в память о погибшем политике Борисе Немцове. В то же время, как сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, организаторам марша подготовлены дополнительные предложения о маршруте демонстрации.

Какие именно предполагаются изменения по маршруту шествия, пока не уточняется, передает РИА «Новости».

Изначально организаторы планировали время сбора участников акции (до 30 тысяч человек) на 13:00 мск, сам марш должен начаться в 14:00 мск и завершиться в 16:00 мск. Шествие предполагалось от Славянской площади по набережной с выходом на Большой Москворецкий мост, где участники намерены возложить цветы к месту убийство Немцова.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 16.02.17

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