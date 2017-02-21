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Публикации за 21.02.17

Экологическая катастрофа в Подмосковье: лед на реке Купелинка окрасился в ядовитые цвета
Фото vidnoe24.ru

Экологическая катастрофа в Подмосковье: лед на реке Купелинка окрасился в ядовитые цвета

Лед на реке Купелинка возле микрорайона «Эко-Видное» окрасился в ядовитый желто-зеленый цвет, что не на шутку взбудоражило местных жителей, по словам которых на проблемы со сбросом в реку нечистот они жалуются уже более двух лет, передает портал .

С приходом первых теплых дней белый снежный покров, который лег на лед замерзшей реки Купелинка, начал таять, и под ним обнажился лед довольно неожиданного цвета. Скорее всего, ледяные массы позеленели из-за сброса нечистот из очистных сооружений, работающих с нарушениями и расположенных между жилыми комплексами «Видный берег» и «Эко-Видное».

Стоит отметить, что местные жители вот уже более двух лет продолжают жаловаться во все инстанции на заметный запах канализации, доносящийся со стороны очистных сооружений, стоки из которых попадают в местную реку. Проблема эта, как водится, не находит отзыва у местных чиновников.

Более того, сброс нечистот из жилищных комплексов в реку может оказаться далеко не единственной причиной столь яркого окраса ледового покрытия. К примеру, выше по течению Купелинки расположены очистные сооружения еще одного микрорайона, еще выше – сразу несколько предприятий видновской промышленной зоны, в том числе коксогазовый завод.

Москва, Алексей Васильев

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