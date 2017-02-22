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Публикации за 22.02.17

Экологи выяснили, кто сливает отходы в подмосковную Шаловку

Экологи выяснили, кто сливает отходы в подмосковную Шаловку

Инспекторы Министерства экологии и природопользования Московской области выявили в Ногинском районе источник сильного загрязнения реки Шаловки. Как оказалось, проблема вызвана сливом нечистот из очистных сооружений в Старой Купавне.

«Во время проведения проверки было выявлено, что очистные сооружения компании ООО «Биотех-СК» сбрасывают жидкие илы через пластиковую трубу на прибрежную территорию и воды реки Шаловки», – сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По данным Минэкологии Подмосковья, общая площадь загрязнения составляет порядка двух сотен квадратных метров.

Специалисты также отобрали в этой зоне пробы сточных вод, почвы и отложившихся здесь илов для последующего уточнения класса их опасности. После проведения соответствующей экспертизы в министерстве оценят размер ущерба, нанесенного экологии Ногинского района, а также потребуют от компании-нарушителя возместить его. По некоторым данным, компании может грозить штраф в размере до 120 000 рублей.

Стоит напомнить, что накануне похожий случай был выявлен на подмосковной реке Купелинка у микрорайона «Эко-Видное». Здесь от сброса сточных вод с нечистотами .

Москва, Алексей Васильев

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