Коммунальные службы снесли неофициальный мемориал на месте убийства Бориса Немцова

Публикации за 27.02.17

В Москве на Большом Москворецком мосту, где два года назад был убит известный политик Борис Немцов, коммунальные службы зачистили мемориал памяти о погибшем оппозиционере. Об этом сообщила активистка Надежда Митюшкина.

По ее словам, около трех часов ночи с 26 на 27 февраля на Большой Москворецкий мост подъехали три полицейских машины. «В этот момент на месте убийства Бориса Немцова дежурили шесть наших активистов. Все они были задержаны, но спустя час их отпустили без составления протоколов», – сообщила Митюшкина РБК.

Она отметила, за это время с Большого Москворецкого моста сотрудники ГБУ «Гормост» вывезли более сотни ведер с цветами и портреты Бориса Немцова.

Зачистка места произошла на следующий день после марша памяти убитого оппозиционера. Между тем, как сообщил активист Михаил Кирцер, сегодня после ночной зачистки мемориал на месте убийства Бориса Немцова восстановлен. «Люди с самого утра несут цветы. И так происходит после каждой зачистки», – сказал он.

Борис Немцов был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. Убийца политика совершил несколько выстрелов, после чего скрылся с места происшествия. Позднее по делу об убийстве были задержаны несколько выходцев из Чечни.

Москва, Анастасия Смирнова

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