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Публикации за 01.03.17

Бывшая глава Истринского района осуждена за раздачу земли, но освобождена по амнистии

Бывшая глава Истринского района осуждена за раздачу земли, но освобождена по амнистии

Истринский городской суд накануне признал бывшую главу Истринского района Анну Щербу виновной в превышении должностных полномочий при передаче земельных участков. Об этом сообщила пресс-служба администрации Истринского района Московской области.

Щерба обвинялась в совершении двух должностных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286 УК РФ. В частности, экс-главе районной администрации инкриминировалась передачп предпринимателям участка земли возле территории Ново-Иерусалимского монастыря.

Как установили следователи, в 2008 году Анна Щерба собственными постановлениями предоставила коммерческому предприятию в собственность 4 участка земли в Истре общей площадью в 8,8 гектара, которые находились в федеральной собственности. В результате ее действий государственной казне был причинен ущерб превышающий 27 млн рублей. Аналогичное преступление, по версии следствия, обвиняемая совершила в 2012 году, передав 5 гектаров земли в собственность юридического лица.

«Истринским городским судом вынесен обвинительный приговор, в соответствии с которым Анна Щерба признана виновной и приговорена к штрафу, а также освобождена от наказания в связи с амнистией», – отмечается в тексте сообщения.

Москва, Алексей Васильев

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