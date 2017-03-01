Бывшая глава Истринского района осуждена за раздачу земли, но освобождена по амнистии

Публикации за 01.03.17

Истринский городской суд накануне признал бывшую главу Истринского района Анну Щербу виновной в превышении должностных полномочий при передаче земельных участков. Об этом сообщила пресс-служба администрации Истринского района Московской области.

Щерба обвинялась в совершении двух должностных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286 УК РФ. В частности, экс-главе районной администрации инкриминировалась передачп предпринимателям участка земли возле территории Ново-Иерусалимского монастыря.

Как установили следователи, в 2008 году Анна Щерба собственными постановлениями предоставила коммерческому предприятию в собственность 4 участка земли в Истре общей площадью в 8,8 гектара, которые находились в федеральной собственности. В результате ее действий государственной казне был причинен ущерб превышающий 27 млн рублей. Аналогичное преступление, по версии следствия, обвиняемая совершила в 2012 году, передав 5 гектаров земли в собственность юридического лица.

«Истринским городским судом вынесен обвинительный приговор, в соответствии с которым Анна Щерба признана виновной и приговорена к штрафу, а также освобождена от наказания в связи с амнистией», – отмечается в тексте сообщения.

Москва, Алексей Васильев

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