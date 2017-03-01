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Публикации за 01.03.17

Средняя цена российской нефти Urals достигла $53,32 за баррель

Средняя цена российской нефти Urals достигла $53,32 за баррель

По итогам первых двух месяцев 2017 года средняя цена на российскую нефть марки Urals выросла до $53,32 за баррель. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Минфина.

Для сравнения: в 2016 году средняя цена на Urals в январе – феврале составила $29,69 за баррель.

В настоящее время «черное золото» на нью-йоркской и лондонской биржах торгуется с повышением котировок. Североморская нефть марки Brent сегодня продается по $56,76 за баррель (+0,4% по сравнению с итогами торгов накануне), американская нефть марки WTI – по $54,21 (+0,3%).

Как сообщал «Новый День», в российском бюджете заложена стоимость «черного золота» на уровне $40 за баррель. Таким образом госказна могла бы выиграть от повышения нефтяных котировок, однако Минфин РФ вновь ввел «бюджетное правило». Согласно этому решению «дополнительные доходы» от превышения уровня нефтяных цен в $40, изымаются из экономики в очередную «кубышку» вместо того, чтобы пойти развитие реального сектора, переживающего кризисный период.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 01.03.17

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