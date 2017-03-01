Паводок в Подмосковье: более 100 населенных пунктов рискуют быть подтопленными

Публикации за 01.03.17

Более сотни населенных пунктов в Подмосковье могут оказаться в зоне подтопления во время весеннего паводка. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления МЧС по Московской области Алексей Павлов.

«Если отталкиваться от негативного сценария развития событий, в зонах подтопления, по предварительной оценке, могут оказаться 114 населенных пунктов и 32 муниципальных образования в Московской области», – рассказал Павлов.

По его словам, подтопления ожидаются на территории Коломенского, Дубненского, Каширского, Озерского, Лосино-Петровского, Орехово-Зуевского и других районах. Период высокой опасности паводков, по прогнозу МЧС, начнется во второй половине марта и закончится к середине апреля.

«Ожидается, что в этом году половодье пройдет без резких перепадов. Погода, которая установилась в эти дни, способствует прохождению паводка без обострения в ситуации», – подытожил Павлов.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 01.03.17

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