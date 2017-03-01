NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 01.03.17

Суд признал законными претензии ФАС к Люберецкой администрации

Суд признал законными претензии ФАС к Люберецкой администрации

Апелляционный суд Москвы подтвердил законность решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по делу о нарушении закона о защите конкуренции администрацией подмосковных Люберец. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

«Девятый апелляционный арбитражный суд Москвы подтвердил решение областного управления ФАС о нарушении администрацией городского округа Люберцы порядка организации и проведения конкурсной процедуры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Люберецкого района Подмосковья», – отмечается в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее ФАС получила жалобу на действия люберецкой администрации, выставившей на торги места, которые были заняты установленными ранее рекламными конструкциями. Региональное управление ФАС вынесло предписание об отмене результатов торгов.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 01.03.17

Археологи РАН отыскали древнееврейский водопровод. / СК РФ проверяет инцидент с избиением депутата в Ступине. / Пьяное ДТП едва не унесло жизнь Караченцова. СМИ обвинили его жену.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
DirectAdvert
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter