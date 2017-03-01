Суд признал законными претензии ФАС к Люберецкой администрации

Публикации за 01.03.17

Апелляционный суд Москвы подтвердил законность решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по делу о нарушении закона о защите конкуренции администрацией подмосковных Люберец. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

«Девятый апелляционный арбитражный суд Москвы подтвердил решение областного управления ФАС о нарушении администрацией городского округа Люберцы порядка организации и проведения конкурсной процедуры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Люберецкого района Подмосковья», – отмечается в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее ФАС получила жалобу на действия люберецкой администрации, выставившей на торги места, которые были заняты установленными ранее рекламными конструкциями. Региональное управление ФАС вынесло предписание об отмене результатов торгов.

Москва, Алексей Васильев

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