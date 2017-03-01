Авария в Подольске оставила без тепла жителей многоэтажек

Публикации за 01.03.17

Подача тепла временно приостановлена в два многоквартирных жилых дома, расположенных в подмосковном Подольске, после аварии на трубопроводе. Как сообщили в управляющей компании МУП «ДЕЗ», в ведении которой находятся объекты, сотрудники коммунальных служб приступили к ликвидации последствий порыва.

Тепло перестало поступать в квартиры двух многоквартирных жилых домов, которые расположены по адресам: улица 8 Марта, дом №7, а также Художественный проезд, дом №4, с полудня. По состоянию на 15:20, авария оставалась еще не устраненной.

Представители коммунальных служб обещают завершить ремонт уже сегодня.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 01.03.17

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