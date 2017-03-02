Коломенский завод сократит более 300 сотрудников

Публикации за 02.03.17

Более трех сотен работников собираются сократить на Коломенском тепловозостроительном заводе уже в первом квартале текущего года. Увольнение здесь связывают со снижением объемов производства. Об этом сообщила руководитель пресс-службы предприятия Екатерина Бычкова.

«В первом квартале текущего года количество работников предприятия будет сокращено на 310 человек. Это вынужденные меры, которые вызваны снижением объемов производства. Однако количество работников, которые подлежат сокращению, оказалось значительно ниже ранее заявленного числа сокращаемых штатных единиц», – отметила Бычкова, слова которой цитирует РИАМО.

По словам представителя завода, в период 2016-2017 годов «Коломенский завод» столкнулся с воздействием негативных экономических факторов, в этом году ожидается очередное сокращение количества заказов на продукцию завода. С целью минимизации возможных негативных последствий, профсоюзный комитет и администрация предприятия вынуждены пойти на такие меры.

По некоторым данным, руководство предприятия прилагает все возможные усилия, дабы обеспечить сокращенных сотрудников другими рабочими местами, находясь при этом в постоянном контакте с представителями службы занятости.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 02.03.17

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