NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 02.03.17

Каждый пятый житель Серпухова болен

Каждый пятый житель Серпухова болен

Примерно 19% жителей подмосковного Серпухова, прошедших диспансеризацию, были направлены для прохождения дальнейших медицинских обследований. Об этом сообщил глава города Дмитрий Жариков.

«Почти каждый пятый житель Серпухова, который прошел диспансеризацию, нуждается в дополнительном медицинском обследовании. Это примерно 19% от всех жителей, пришедших на врачебный осмотр. Такие результаты свидетельствуют о реальной пользе бесплатного медобследования», – сказал глава Серпухова, передают .

По словам Жарикова, основная цель диспансеризации заключается в выявлении заболеваний на ранних стадиях. Для удобства жителей города бесплатные медицинские обследования проводятся не только в рабочие, но и в выходные дни. Результаты диспансеризации также рассчитываются при прохождении работниками обязательного медицинского обследования на предприятиях, что позволяет экономить время и средства.

На какой именно стадии о своих заболеваниях узнали те самые 19% пациентов, которые были направлены на дополнительные процедуры, сказать сложно. Чаще всего из-за большой загруженности на работе или по другим причинам, многие граждане упускают момент ранней диагностики заболеваний.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 02.03.17

Фигуранты дела об убийстве Немцова устроили бунт в суде. / Житель Подмосковья задушил родного брата. / Коломенский завод сократит более 300 сотрудников.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter