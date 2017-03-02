Каждый пятый житель Серпухова болен

Публикации за 02.03.17

Примерно 19% жителей подмосковного Серпухова, прошедших диспансеризацию, были направлены для прохождения дальнейших медицинских обследований. Об этом сообщил глава города Дмитрий Жариков.

«Почти каждый пятый житель Серпухова, который прошел диспансеризацию, нуждается в дополнительном медицинском обследовании. Это примерно 19% от всех жителей, пришедших на врачебный осмотр. Такие результаты свидетельствуют о реальной пользе бесплатного медобследования», – сказал глава Серпухова, передают «Серпуховские вести».

По словам Жарикова, основная цель диспансеризации заключается в выявлении заболеваний на ранних стадиях. Для удобства жителей города бесплатные медицинские обследования проводятся не только в рабочие, но и в выходные дни. Результаты диспансеризации также рассчитываются при прохождении работниками обязательного медицинского обследования на предприятиях, что позволяет экономить время и средства.

На какой именно стадии о своих заболеваниях узнали те самые 19% пациентов, которые были направлены на дополнительные процедуры, сказать сложно. Чаще всего из-за большой загруженности на работе или по другим причинам, многие граждане упускают момент ранней диагностики заболеваний.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 02.03.17

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