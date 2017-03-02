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Публикации за 02.03.17

«Бюро социальных идей» оштрафовано за сговор на торгах

«Бюро социальных идей» оштрафовано за сговор на торгах

Подмосковное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) наложило штраф в размере более полумиллиона рублей в отношении ООО «Бюро социальных идей» за участие в картельном сговоре на торгах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее сотрудники Управления ФАС в регионе возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства по подозрению в заключении устного картельного сговора в отношении ООО «Рекламный проспект» и ООО «Бюро социальных идей». Было установлено, что в результате сговора его участникам удалось поддержать цены на электронных торгах, организованных министерством образования Московской области, по оказанию услуг при организации и проведении областных творческих мероприятий.

Управление ФАС признало обе организации виновными в нарушении закона о защите конкуренции и передало материалы для привлечения организаций и их должностных лиц к административной ответственности.

Москва, Алексей Васильев

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