В египетском аэропорту задержан гражданин РФ с взрывным устройством

Публикации за 02.03.17

Сегодня в аэропорту «Борг эль-Араб» в Александрии задержан гражданин России при попытке пронести в самолет взрывное устройство. Об этом сообщает Egypt Independen со ссылкой на Al-Masry Al-Youm, которое цитирует службу безопасности аэропорта.

По данным СМИ, руководство аэропорта приняло решение вызвать группу саперов для проверки багажа, после того как обратило внимание на подозрительный предмет на рентгене.

Сообщается, что гражданин России планировал пронести данное взрывное устройство на борт самолета Turkish Airlines, который должен был вылететь в Стамбул.

Александрия, Светлана Антонова

Александрия. Другие новости 02.03.17

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