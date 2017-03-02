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Публикации за 02.03.17

В египетском аэропорту задержан гражданин РФ с взрывным устройством

В египетском аэропорту задержан гражданин РФ с взрывным устройством

Сегодня в аэропорту «Борг эль-Араб» в Александрии задержан гражданин России при попытке пронести в самолет взрывное устройство. Об этом сообщает со ссылкой на Al-Masry Al-Youm, которое цитирует службу безопасности аэропорта.

По данным СМИ, руководство аэропорта приняло решение вызвать группу саперов для проверки багажа, после того как обратило внимание на подозрительный предмет на рентгене.

Сообщается, что гражданин России планировал пронести данное взрывное устройство на борт самолета Turkish Airlines, который должен был вылететь в Стамбул.

Александрия, Светлана Антонова

Александрия. Другие новости 02.03.17

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