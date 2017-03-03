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Публикации за 03.03.17

Мосавтодор оштрафован полмиллиона рублей за плохую уборку остановок

Мосавтодор оштрафован полмиллиона рублей за плохую уборку остановок

Сотрудники подмосковного Госадмтехнадзора возбудили в отношении ГБУ МО Мосавтодор более двух десятков административных дел в связи с ненадлежащим содержанием автобусных остановок в городском округе Рошаль и Шатурском районе. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

«С начала 2017 года на территории городского округа Рошаль и Шатурского района инспекция Госадмтехнадзора 23 раза привлекала к административной ответственности Мосавтодор. Общая сумма штрафов, которые наложены на организацию, составила 505 000 рублей. Все выявленные нарушения на данный момент устранены», – отмечается в сообщении ведомства.

Вместе с тем в Госадмтехнадзоре отмечают, что во время очередного рейда по проверке содержания остановок инспекторы в Шатурском районе на дороге Шатура-Осаново-Шарапово снова зафиксировали нарушения.

Сообщается, что посадочные площади автобусных остановок не очищены от наледи, что является свидетельством нерегулярной их очистки в течение всего зимнего периода. На основании новых данных дорожникам придется снова выплатить административный штраф и заняться устранением всех выявленных нарушений.

Москва, Алексей Васильев

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