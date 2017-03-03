В Звенигороде застройщик сдал жильцам новостройку с нарушениями всевозможных норм

Публикации за 03.03.17

Жильцы одной из новостроек на территории подмосковного Звенигорода два года не могут прописаться в собственных квартирах. Как оказалось, застройщик пытался сдать дом с нарушением всевозможных норм – щели в стенах, постоянные проблемы с подачей электроэнергии и отопления, ряд несоответствий пожарным требованиям и многое другое, передает телеканал «360».

Городская администрация, во избежание дискомфорта владельцев жилья, приняла решение о передаче объекта другому застройщику.

Новостройка была сдана в эксплуатацию в 2015 году. Тогда же выяснилось, что она была принята в недостроенном виде на основе лишь пары гарантийных писем от технического заказчика и компании-застройщика. Последние обещали устранить все недостатки и поспешили раздать гражданам ключи от новых квартир. Вот только сами жители отказываются ставить свои подписи в договорах долевого участия, тем самым подписываясь под тем, что они не согласны принять жилье в таком состоянии. В доме до сих пор не устранены недостатки по части пожарной безопасности, отсутствует заземление, нет громоотвода.

Изначально власти Звенигорода предлагали гражданам самим объединиться в ЖСК и достроить здание самостоятельно, потому как процедура передачи объекта другому застройщику может занять годы. Впрочем, компанию удалось найти довольно быстро, поэтому теперь устранить все недочеты обещают не позднее следующей осени.

Москва, Алексей Васильев

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